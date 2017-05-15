«Тампа» подписала контракт с серебряным призёром МЧМ-2017 Рэддишем

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт новичка с нападающим Тейлором Рэддишем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

В сезоне-2016/17 Рэддиш выступал в OHL за «Эри Оттерз», набрав 109 (42+67) результативных баллов в регулярном чемпионате. В плей-офф он заработал 31 (12+19) очко в 22 играх и помог своей команде стать чемпионом лиги. «Эри Оттерз» сыграют в Мемориальном кубке CHL.

В 2017 году Рэддиш в составе сборной Канады завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира.

Статистика Рэддиша на МЧМ-2017