Лехтеря: я провёл плохой сезон, надо доказать «Блюз», что могу играть лучше

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Йори Лехтеря подвёл итоги сезона, в котором его команда вышла в плей-офф, где проиграла во втором раунде «Нэшвилл Предаторз».

«Для меня это был плохой сезон. Я думал, что всё получится, но этого не случилось. Так что теперь мне надо вернуться к работе, хорошо тренироваться летом и показать всем, что я могу играть гораздо лучше», — цитирует Лехтерю STL Today.

Финский нападающий провёл в регулярном чемпионате 64 матча, набрав 22 (7+15) очка. В плей-офф он сыграл восемь матчей из 11, набрав 4 (1+3) результативных балла.