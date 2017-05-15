«Адмирал» на новых условиях переподписал контракты с Бартулисом и Барбашёвым

Два хоккеиста «Адмирала», чьи соглашения были расторгнуты ранее, переподписали контракты на новых условиях. Теперь у защитника Оскара Бартулиса одностороннее соглашение на один год, а у нападающего Сергея Барбашёва односторонний контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний Барбашёв играет за владивостокскую команду с момента её вступления в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2013/14. За это время он провёл 106 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 22 (11+11) очка. Ранее Барбашёв был игроком московского ЦСКА. Всего в КХЛ он сыграл 196 матчей, набрав 34 (14+20) результативных балла.

30-летний Бартулис в прошедшем сезоне провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 10 (2+8) очков при показателе полезности "-6".