Джохансен: не понимаю, как родные Кеслера могут болеть за него

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен после второго матча финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» прокомментировал игру форварда соперника Райана Кеслера.

«Я просто выхожу из себя, когда наблюдаю за ним. Не знаю, что у него в голове. Его семья, друзья смотрят, как он играет, я даже не знаю, как они могут болеть за этого парня. Не вижу смысла в его игре. Я стараюсь выходить на лёд и играть в хоккей, и бесит, что мне в каждой смене приходится вытаскивать клюшку из паха», — цитирует Джохансена Fox Sports.