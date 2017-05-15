На матче Россия — Латвия на ЧМ-2017 присутствует 16 439 зрителей

Встреча сборной России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года собрала 16 439 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне. Всего же стадион вмещает 18 500 зрителей.

На данный момент идёт третий период. Россияне выигрывают со счётом 4:0. Заброшенными шайбами в матче отметились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников и Никита Кучеров.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Латвия.