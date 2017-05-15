Хет-трик Русселя помог сборной Франции обыграть Словению на ЧМ-2017

Сборная Франции одеражала победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе французов отметились Антуан Руссель, оформивший хет-трик, и Йоанн Овитю. Единственный гол сборной Словении на счету Яна Муршака.

Французы завершили выступление на мировом первенстве, набрав 10 очков в семи матчах. Словенцы покидают элитный дивизион, сумев набрать лишь одно очко в семи играх.

Турнирная таблица ЧМ-2017