Сборная России по хоккею провела три сухих матча подряд на ЧМ-2017

Сборная России одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Наша команда не пропускает уже три матча подряд. Ранее были обыграны сборные Словакии (6:0) и Дании (3:0). Первые две игры ворота сборной России защищал Андрей Василевский, отразивший 21 бросок с датчанами и 22 броска со словаками. Илья Сорокин отразил 25 бросков в матче с Латвией.

Последний раз россияне пропускали шайбу в игре с Германией на 60-й минуте (6:3).