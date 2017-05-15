Белов и Кулда признаны лучшими игроками матча Россия — Латвия на ЧМ-2017

Защитник сборной России Антон Белов и защитник сборной Латвии Артур Кулда были признаны лучшими игроками матча между сборными России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.
Белов провёл на площадке 14 минут 46 секунд, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, заработав показатель полезности "+2".
Кулда сыграл 16 минут 39 секунд, заработав показатель полезности "-2".
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