Белов и Кулда признаны лучшими игроками матча Россия — Латвия на ЧМ-2017

Защитник сборной России Антон Белов и защитник сборной Латвии Артур Кулда были признаны лучшими игроками матча между сборными России и Латвии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.

Белов провёл на площадке 14 минут 46 секунд, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, заработав показатель полезности "+2".

Кулда сыграл 16 минут 39 секунд, заработав показатель полезности "-2".