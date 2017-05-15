Кучеров: со сборной США будет интересный хоккей для болельщиков и игроков

Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров прокомментировал победу над командой Латвии (5:0) на чемпионате мира 2017 года и ближайший матч со сборной США.

«Просто стараюсь играть в правильный хоккей, чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Сначала чувствовалась разница в площадках на чемпионате мира. Гусь и Панара — одинаковые игроки, праворукие, больших изменений не произошло, с обоими приятно играть. Панара – молодец, профессионал, где-то пропустил игру, но выглядит хорошо. Слова Мерзликина? Мы сюда приехали за одной целью, и читать комментарии других игроков не очень правильно.

Каждый матч тяжело проходит, посмотрим, у нас есть время отдохнуть, с США будет интересный хоккей. Они играют интересно, приятно будет посмотреть болельщикам и нам играть. Не хочется занимать второе место в группе, выиграем – хорошо, не выиграем — ну ладно, будем дальше двигаться. Будем стараться выигрывать. Не жадничаем в большинстве, ищем варианты для партнёров, где-то открываются линии, стараемся бросать больше», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.