Панарин: постарайтесь не напоминать, что я один из лучших бомбардиров ЧМ-2017

Нападающий сборной России Артемий Панарин подвёл итоги победного матча чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Латвии (5:0).

«Завтра ждём от американцев быстрой игры, силовой, постараемся быть максимально готовыми. Самое главное – играть в пас, в хороший пас. Я один из лучших бомбардиров? Об этом не думаю, я даже не знаю, что там в таблице бомбардиров. Так что постарайтесь не напоминать об этом. Микротравма была – ничего страшного, ребята сразу же забили голы, а я сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно. Пауза в матче со словаками пошла на пользу, это сто процентов. Плохо себя чувствовал, лежал в кровати два дня, а сейчас вроде бы нормально. Не расслабит ли тот факт, что в ворота соперника всё залетает? Нет, залетает не всё. Сегодня было много моментов, которые не залетели. В Париж ехать не особенно хочется, но уж как придётся», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.