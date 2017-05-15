Орлов: мы не берегли силы перед игрой с США, просто играли по-умному

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от матча с командой Латвии (5:0), который стал для него первым на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«С акклиматизацией у меня всё нормально, всё хорошо. Главное — выиграли. Завтра для нас будет важная игра. Надо выспаться, отдохнуть. В паре с Зубом нормально игралось. Он хороший игрок, до этого я его не видел. Хороший парень, так что будем играть. Я бы не сказал, что Латвия слаба. Она неплохо выступает на турнире. Просто у нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру. Сорокин в паре моментов спас нас, так что он молодец. Все старались друг другу подсказывать — неважно, кто первый год играет в сборной, а кто уже нет. Здесь все хорошие игроки, и это показывает результат. Я бы не сказал, что мы берегли силы перед матчем с США. Просто мы играли по-умному и старались не удаляться», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.