Киселевич: сухая серия придаёт уверенности, но у Сорокина было много работы

Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над сборной Латвии (5:0) на чемпионате мира — 2017.

«Нам было неважно, в каком составе выйдет сборная Латвии. Нужно было показывать свою игру. Сухая серия, конечно, добавляет нам уверенности. Но каждая новая игра — это отдельная игра. К тому же вы видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочёты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.