Кузнецов: в матче с США на ЧМ-2017 хоккей будет сродни кубковому

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвёл итоги победного матча чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Латвии (5:0).

«Немножко вязкая игра была, в третьем периоде стало уже поинтереснее. Фирменная передача из-за ворот в первых сменах? Да это не фирменная, так получилось просто. На самом деле это была полезная игра для нас — присмотреться к чемпионату мира, завтра уже легче будет. Что касается перехода на большие площадки, то хоккей, конечно, отличается на большом льду, пока непривычно. Не могу сказать, что я где-то тянул одеяло на себя, но без шайбы хоккей тяжело почувствовать. Матч с американцами – это ещё не плей-офф, это групповая стадия, но хоккей будет сродни кубковому», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.