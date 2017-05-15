Проворов, Антипин и Киселевич — лидеры по игровому времени в матче с Латвией

Защитники Иван Проворов, Виктор Антипин и Богдан Киселевич стали лидерами сборной России по игровому времени в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Латвии. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Проворов провёл на площадке 18 минут 30 секунд, заработал две минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности "+1". Антипин сыграл 18 минут 2 секунды, показатель полезности «0». Киселевич провёл на льду 17 минут 34 секунды, забросил победную шайбу и заработал показатель полезности "+1".

Панарин без Мерзликина не лоханулся. Россия обыграла Латвию Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.