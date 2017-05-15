Сорокин: напряжённый был матч с Латвией, хоть и мало было бросков

Голкипер сборной России Илья Сорокин прокомментировал победу над командой Латвии (5:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Напряжённый был матч, хоть и было мало бросков. В начале чувствовал себя не в своей тарелке: давно не играл. Всё прошло ровно, ничего особо опасного не вспомню. Готовимся дальше, надо быть готовым к следующим матчам. С первого дня у нас хорошее общение с Андреем Василевским. Ещё сыграть? Как будет, так будет. Колоссальный опыт получаю на чемпионате мира», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.