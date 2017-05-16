Хартли: не нашли ответы к игре России, Латвия сделает всё, чтобы победить немцев

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа России (0:5) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Невероятно талантливые хоккеисты у России, прекрасно катаются на коньках. Мы провели сильный матч, играли так хорошо, как могли. Но не смогли найти ответы к игре сборной России. Соперник замечательно провёл эту встречу. Россияне — самый сильный соперник, с которым мы играли здесь.

Понимаем, что завтрашний матч с Германией всё решит. Мы работали начиная с марта, чтобы пробиться в четвертьфинал. Понимаем, что кто-то восхищается нашей командой, а кто-то нет. Мы постараемся показать лучшую игру завтра, найдём энергию, чтобы победить немцев. Завтра будем контролировать свою игру. Я много смотрел КХЛ, в том числе матчи СКА, где работает Олег Знарок. Понимали, что в матче с Россией мы не фавориты. Но хоккей для Латвии — национальный спорт, поэтому завтра мы сделаем всё, чтобы пройти дальше. Мы дали себе шанс, выиграв первые три матча. Если бы не эти три победы, мы бы не смогли претендовать на место в первой четвёрке.

Мерзликин завтра сыграет с Германией. Мы предоставили ему отдых, как и некоторым другим игрокам. Ребята провели много матчей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Панарин без Мерзликина не лоханулся. Россия обыграла Латвию Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.

Видео пресс-конференции Олега Знарка и Боба Хартли можно посмотреть на «Чемпионате».