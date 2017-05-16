Лоран Мёнье и Кристобаль Юэ завершили карьеру за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Лоран Мёнье и вратарь Кристобаль Юэ завершили международную карьеру. Они провели свой последний матч за национальную команду, одержав победу над Словенией на домашнем чемпионате мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:1.

41-летний Юэ впервые выступил на чемпионате мира в 1997 году. Он сыграл на 13 мировых первенствах в элитных дивизионах, повторив рекорд Владислава Третьяка и Андрея Мезина. Кроме того, он дважды участвовал в Олимпийских играх (1998, 2002), а также стал первым французом, завоевавшим Кубок Стэнли (2010).

38-летний Мёнье дебютировал в элитном дивизионе чемпионата мира в 1999 году, выступив на этом уровне 12 раз, и был капитаном сборной Франции с 2005 года. Французы не покидают элиту с 2008 года, на ЧМ-2017 они одержали четыре победы в семи матчах.

Турнирная таблица ЧМ-2017

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