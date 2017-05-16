«Питтсбург» с минимальным счётом одолел «Оттаву», Малкин отметился передачей

«Питтсбург Пингвинз» дома одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счётом 1:0 во втором матче финала Восточной конференции. Счёт в серии равный — 1-1.

Единственную шайбу в поединке забросил на 54-й минуте Фил Кессел — с передач Евгения Малкина и Олли Мяяття.

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флёри совершил шат-аут, отразив 22 броска. На счету вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона — 28 сэйвов. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут, совершив 2 броска.

Третий поединок серии состоится на льду «Оттава Сенаторз».

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Гол Кессела можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».