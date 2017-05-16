Буше: пять периодов из шести «Оттава» провела отлично

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:1) во втором матче полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии 1-1.

«В составе соперника есть очень хорошие игроки, которые сделали результат. Их было трудно остановить. В целом, если посмотреть на две игры, пять периодов из шести мы провели отлично. Но один стоил нам поражения сегодня», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.