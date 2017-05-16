«Барыс» назначил Евгения Корешкова главным тренером

«Барыс» сформировал тренерский штаб команды. Об этом информирует официальный сайт клуба из Астаны.

Главным тренером «Барыса» назначен Евгений Корешков. Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов. Молодёжную команду «Снежные Барсы» возглавит Сергей Старыгин. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о назначении Корешкова.

Также сообщается, что привлечение игроков, которые входят в число кандидатов в сборные Казахстана разных возрастов, будет основополагающим принципом формирования состава всех команд, входящих в структуру хоккейного клуба «Барыс». В сезоне-2016/17 команда из Астаны прошла один раунд плей-офф КХЛ.