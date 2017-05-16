Зуб: американцы хорошо играют в пас, быстро бегают. Будем готовиться

Защитник сборной России Артём Зуб поделился впечатлениями от победы над Латвией (5:0) на групповом этапе чемпионата мира. Россияне не проиграли на турнире ни одного матча, потеряли лишь одно очко и борются с командой США за первое место в группе А.

«Здесь нет лёгких проходных игр. В каждом матче все выкладываются на сто процентов. Я отыграл несколько смен в паре с Дмитрием Орловым. Конечно, чувствуется его класс как игрока клуба НХЛ. В каких-то моментах можно чему-то у него поучиться, подглядеть, подметить для себя. Что касается команды США, они хорошо играют в пас, быстро бегают. Будем готовиться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.