«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Чурляевым

Защитник Михаил Чурляев подписал контракт с «Нефтехимиком». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и нижнекамским клубом Континентальной хоккейной лиги носит пробный характер.

30 апреля у 27-летнего игрока истекло соглашение с нижнекамской командой Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне Чурляев выступал в Высшей хоккейной лиге за команду «Ариада». Игрок набрал 18 (6+12) очков за 34 матча. Показатель полезности Чурляева составил -«18».