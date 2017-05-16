Величкин: интересно хотя бы на год вернуть Малкина в Россию, обсудим это с ним

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвёл итоги сезона и рассказал об изменениях в составе команды.

«Думаю, что в глазах болельщиков команда своей игрой заслужила самых высоких оценок. Мы заняли первое место в Восточной конференции по итогам гладкого чемпионата. По многим статистическим показателям мы явно превосходили всех своих конкурентов на Востоке. «Металлург» уже третий раз за последние четыре года играет в финале. Это, пожалуй, самый главный показатель стабильности и правильности того вектора развития, который был принят нами четыре года назад и которого мы стараемся придерживаться.

Обсуждали с Воробьёвым итоги проигранного финала. Где-то не хватило физических сил. Наш Илья Петрович Воробьёв – не просто вот взял и с чистого листа стал главным тренером. Он долго к этому шёл. Мне очень импонирует в Илье Петровиче тот факт, что он, словно губка, впитывает все знания, он всегда в курсе новых хоккейных трендов. Наш наставник довольно долго шёл к тому, чтобы найти свой путь и почерк работы.

Вратарская линия у нас остаётся прежней: Кошечкин – Самсонов – Загидулин. Три ведущих защитника покидают команду. На позицию Ли мы приобрели уже другого атакующего защитника – американца Николаса Шауса. Он тоже идёт по стопам Криса Ли, последние годы успешно играл в европейских лигах, становился лучшим защитником-бомбардиром. С Береглазовым специально подписали годовое соглашение, чтобы у него был шанс уехать и попробовать свои силы за океаном. У Антипина был двухлетний контракт, в котором прописали пункт про возможный отъезд: как только поступит серьёзное предложение Вите из НХЛ, мы по обоюдному согласию прерываем действие контракта с «Металлургом». Так и случилось. Летом кадровых перестановок будет чуть больше. Мы заинтересованы в омоложении команды. В следующем сезоне «Металлург» пополнится тремя перспективными хоккеистами. Будет на просмотре и большая группа местных защитников.

Закончил играть у нас Томми Сантала. Заявляли по трагической необходимости, когда потеряли Войтека Вольского. Как я уже говорил, мы продолжаем поиск и делаем ставку на молодых ребят: Калетник, Железков, Берестенников и Сироткин – это будущее «Металлурга». Плюс опытные мастера и звёзды. К тому же у нас целая плеяда своих воспитанников – они тоже будут просматриваться. Вернулся к нам и Антон Шенфельд из Тольятти. Что касается легионеров, то Коварж и Филиппи по-прежнему с нами. По Оскару Осале контракт заключим, видимо, уже после чемпионата мира. У нас осталась одна легионерская вакансия – мы по ней уже работаем. Пока что-либо говорить и объявлять рано. Думаю, это будет игрок из Северной Америки. Если говорить о Вольском, то мы с Войтеком договорились так: смотрим и наблюдаем друг за другом с чистого листа. У Сёмина закончился рабочий контракт. На этом наше сотрудничество завершилось. Мы ждём возобновления переговоров с Зариповым. Малкин? Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести. А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Малкин – настоящий кумир современного хоккея. Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперёд, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос», — цитирует Величкина официальный сайт КХЛ.