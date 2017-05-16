Самые яркие моменты 11-го игрового дня ЧМ-2017

16 мая — заключительный день группового этапа чемпионата мира. Действующие бронзовые призёры россияне разгромили итальянцев, словаков, латвийцев, а также обыграли шведов, немцев и датчан. Команде Олега Знарка, потерявшей на групповом этапе ЧМ-2017 одно очко, предстоит сыграть за первое место в группе А с командой США.

Россия встретится с Финляндией в 1/4 ЧМ? Турнирные расклады в группах Кто станет победителями групп и попадёт в плей-офф, а кто уже потерял всякую мотивацию играть на победу?

«Чемпионат» подвёл итоги 11-го игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представляет видео самях ярких моментов.

Также видео доступно на «Чемпионате».