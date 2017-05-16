Величкин считает, что нужно приглашать иностранных арбитров в КХЛ

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин порассуждал на тему судейства в КХЛ.

«Надо развивать наш судейский корпус. 16 мая состоится заседание правления КХЛ, где мы с коллегами и руководителями департаментов лиги будем обсуждать многие вопросы, в том числе и судейство. И я не сторонник того, чтобы чинить какие-то разборки и искать виновных. Нам просто надо сделать так, чтобы спорных моментов было как можно меньше, и стараться минимизировать так называемый человеческий фактор в работе арбитров.

Вы видите, что современный хоккей стремительно шагает вперёд. Много стало плотной, контактной игры. Не всегда арбитры успевают увидеть то или иное нарушение, иногда ошибаются с оценкой ситуации. Но при игре в хоккей ошибаются все: тренеры, игроки, судьи. При этом, согласитесь, судейские ошибки запоминаются всегда больше. Поэтому все вопросы возможного реформирования судейства надо решать спокойно и без эмоций. Нужно растить и обучать новые кадры – чтобы повысить качество обслуживания матчей.

Мои предложения? Самое первое, что может прийти в голову, – это приглашение иностранных арбитров. То есть начиная с финалов конференции и на сам финал Кубка Гагарина привлекать лучших арбитров Европы или даже Северной Америки. Это совсем не означает, что мы не уважаем тех рефери, которые весь сезон работают на контракте с КХЛ. Зато это позволит избавить решающие матчи от любого давления. И представьте, что финал КХЛ судят, к примеру, арбитры НХЛ! Это тоже интересный ход, согласитесь. Возможно, у кого-то из моих коллег будут иные предложения – мы всё это обсудим скоро на заседании правления», — цитирует Величкина официальный сайт КХЛ.