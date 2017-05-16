Глава оргкомитета ОИ-2018: многие игроки НХЛ хотят приехать в Корею

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом прокомментировал вероятность участия игроков НХЛ в Играх в Южной Корее.

«Очень важный вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Я приехал поучаствовать в переговорах в Кёльн. Вчера я разговорил с Рене Фазелем, мы хорошо поговорили. Пока решения нет. Надеюсь, что игроки НХЛ приедут в Корею. Я принимал делегацию из НХЛ, мы встречались в Нью-Йорке. Многие хоккеисты хотят поехать на игры. Мы предоставляем бесплатные билеты, проживание. Мы открыты к обсуждению с НХЛ», — передаёт слова Ли Хи Бома корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.