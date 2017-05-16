Оргкомитет ОИ-2018: в Корее не так много команд, чтобы вступать в КХЛ

В оргкомитете Олимпийских игр 2018 года порассуждали на тему целесообразности возможного появления в Континентальной хоккейной лиге команд из Южной Кореи. Именно в этой стране пройдёт Олимпиада. При этом НХЛ запретила своим игрокам ехать на турнир — в календаре не будет перерыва.

«Команды из Южной Кореи в КХЛ? Сложно сказать. У нас не так много команд, чтобы создавать ещё одну в КХЛ. Мы играем в Азиатской лиге, там представлены команды из Китая и Японии», — заявили в оргкомитете Олимпиады-2018 корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.