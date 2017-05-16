Кожевников: мы много создаём, но не можем забить, Кузнецов умеет это делать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Евгения Кузнецова во вчерашнем матче чемпионата мира с командой Латвии.

«Он вышел и здорово отыграл. Партнёры у Кузнецова были тяжелее, он опережал их по катанию. Им ещё надо сыграться. Женька здорово сыграл в обороне и в нападении. Он приехал четыре дня назад, а самый сильный период акклиматизации как раз приходится на четвёртый-пятый день. Его, наверное, и брали для плей-офф. Евгений вкатился и неплохо смотрелся. Тут важны взаимосвязи. Мы много создаём, но не всё можем забить, а Женя умеет это делать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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