Малкин продолжает лидировать по очкам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1 в серии) и продолжил лидировать в списке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.

В текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги Малкин набрал 20 (6+14) очков.

В настоящее время счёт в финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги равный: 1-1, как и в Западной конференции Национальной хоккейной лиги.