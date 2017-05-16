Малкин продолжает лидировать по очкам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1 в серии) и продолжил лидировать в списке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.
В текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги Малкин набрал 20 (6+14) очков.
В настоящее время счёт в финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги равный: 1-1, как и в Западной конференции Национальной хоккейной лиги.
Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии
«Пингвины» выиграли второй матч серии у «Оттавы» благодаря двум игрокам – Марку-Андре Флёри и Евгению Малкину.