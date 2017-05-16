Флёри вышел на 11-е место по матчам на ноль в плей-офф НХЛ

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри не пропустил ни одной шайбы во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (1:0). В настоящее время счёт в серии равный — 1-1.

Флёри отразил 23 броска по своим воротам и оформил 10-й шат-аут в плей-офф в своей карьере. Вратарь сравнялся по количеству матчей на ноль в розыгрышах Кубка Стэнли с Хенриком Лундквистом и Кеном Драйденом и занимает 11-е место.

В финальной серии Западной конференции НХЛ счёт также 1-1.