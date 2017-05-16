Кросби: защитники «Питтсбурга» действовали просто невероятно

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу во втором матче финальной серии Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1 в серии).

«Наши защитники действовали просто невероятно. Мы играли в меньшинстве в течение длительного периода времени. Это нелегко. Но они позволяли нам владеть шайбой и создавать моменты в нападении. У нас высокие ожидания и надежды. Неважно, какую роль ты играешь в команде, каждый должен показать хороший результат», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.