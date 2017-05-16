Михайлов: сборной России хватит сил на решающий матч

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил перспективы сборной России на чемпионате мира. Команда Олега Знарка идёт без поражений на групповом этапе ЧМ-2017. 16 мая россияне сыграют с американцами, именно с этой сборной команда России борется за первое место в группе.

«Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок? Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счёт, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед», — цитирует Михайлова «Газета.Ru».