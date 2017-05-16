Новиков: наша сборная играет в романтический хоккей, она сможет обыграть США

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил шансы сборной России на победу в последнем матче группового турнира ЧМ над командой США.

«Для нас это относительно стыковой матч. Конечно, команда будет играть только на победу. Я думаю, что она всё-таки сможет обыграть США. Мы на удивление неплохо укомплектованы. У нас вратарская позиция неплохая, защитники на уровне. Сейчас мы видим сборную немного другого образца, для меня это было удивительно. Наша сборная играет в романтический, игровой хоккей.

Подобралась хорошая энергетика среди ребят. Они одного возраста и с общим чувством юмора. На войне ведь нельзя без юмора. Пожелаем им удачи, я думаю, что у них есть все шансы. Это не шапкозакидательство, а объективная картинка, которую видят зрители и специалисты. Понятно, что надо проявить лучшие качества – дисциплину и характер. Это обычные вещи, которые необходимы для победы», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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