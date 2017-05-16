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Флёри: «Питтсбург» продолжал играть в своём стиле

16 мая 2017, вторник. 12:45. Хоккей

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» (1:0) во втором матче финала Восточной конференции. Счёт в серии плей-офф в настоящее время равный 1-1. Флёри отразил 23 броска по своим воротам и в 10-й раз сыграл на ноль в плей-офф в своей карьере.

Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии
«Пингвины» выиграли второй матч серии у «Оттавы» благодаря двум игрокам – Марку-Андре Флёри и Евгению Малкину.

«Я думаю, мы знали, чего ждать от игроков «Оттавы». Мы продолжали играть в своём стиле. Наши игроки часто владели шайбой и не давали её сопернику, поэтому мы контролировали игру от начала до конца», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри
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