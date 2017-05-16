Панарин — лучший спортсмен недели по версии слушателей «Спорт FM»

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели.

Лидером голосования по итогам прошлой недели на страничке «Спорт FM» в соцсети «ВКонтакте» стал хоккеист сборной России Артемий Панарин, набравший 10 очков в 4 матчах чемпионата мира (45,6% проголосовавших). Второе место занял Дмитрий Лоськов, завершивший карьеру рекордом РФПЛ: футболист провёл 20 сезонов в чемпионате России по футболу, сыграв в матче «Локомотив» — «Оренбург», за что получил 28,5% голосов. На третьем месте в голосовании оказался MVP «Финала шести» волейбольной Суперлиги России Максим Михайлов. Свою симпатию волейболисту казанского «Зенита» выразили 10,7% слушателей. Вне тройки лидеров оказались боксёр Миша Алоян, одержавший первую победу на профессиональном ринге (9,1% голосов), и попавший в расширенный состав российской футбольной сборной Андрей Лунев (6,1%).

Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 22 мая, начиная с 20:00 мск.