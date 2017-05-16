Агент Дацюка: Павел однозначно будет играть, не верьте разным слухам

Хоккейный агент Дэн Милстейн рассказал о состоянии нападающего СКА Павла Дацюка и карьере другого своего клиента Никиты Нестерова.

«У Дацюка был перелом коленной чашечки. Ему сделали операцию в Германии. Сейчас Дацюк восстанавливается, приезжает к немцам на реабилитацию. Был в Екатеринбурге, а теперь с семьёй отправился в отпуск. Скоро Павел начнёт подготовку к новому сезону. Однозначно он будет играть. Не верьте разным слухам.

Дацюк в 2013 году сказал мне: «Всё, начинаем сматывать удочки» – он уже начал думать об отъезде в Россию. А потом появился защитник Никита Нестеров. Какая у него сейчас ситуация в «Монреале»? Его очень хотел видеть тренер Мишель Террьен. Но к сожалению, он долго не продержался. Пришел Клод Жюльен, и как в «Тампе», у Нестерова начали возникать проблемы. Никита – очень хороший хоккеист. Я разговаривал со многими генменеджерами. Его ведь в «Лайтнинг» ставили иногда в нападение. Я звонил Стиву Айзерману: «Если нет места в защите, ставь его в атаку. Пусть бегает, забивает». Перед дедлайном некоторые генменеджеры звонили в «Монреаль» и просили обменять Нестерова. Но Марк Бержевен решил оставить его в клубе», – цитирует агента «Советский спорт».