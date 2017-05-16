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Четыре нападающих 2000 года рождения продолжат карьеру в системе «Спартака»

16 мая 2017, вторник. 15:07. Хоккей

Четыре форварда 2000 года рождения — Олег Корчагин, Егор Золотов, Георгий Гиголаев и Евгений Белов — продолжат карьеру в системе московского «Спартака». Об этом информирует официальный сайт московского клуба Континентальной хоккейной лиги. С ними подписаны трёхлетние двусторонние контракты (КХЛ/МХЛ). Игроки являются воспитанниками воскресенского «Химика».

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Московская команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 сменила главного тренера, но всё равно не попала в плей-офф. В межсезонье «Спартак» возглавил Вадим Епанчинцев, выступавший ранее за московскую команду.

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Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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16 мая 2017, вторник
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