Четыре нападающих 2000 года рождения продолжат карьеру в системе «Спартака»

Четыре форварда 2000 года рождения — Олег Корчагин, Егор Золотов, Георгий Гиголаев и Евгений Белов — продолжат карьеру в системе московского «Спартака». Об этом информирует официальный сайт московского клуба Континентальной хоккейной лиги. С ними подписаны трёхлетние двусторонние контракты (КХЛ/МХЛ). Игроки являются воспитанниками воскресенского «Химика».

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.

Московская команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 сменила главного тренера, но всё равно не попала в плей-офф. В межсезонье «Спартак» возглавил Вадим Епанчинцев, выступавший ранее за московскую команду.