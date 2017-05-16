Сборная Швеции обыграла команду Словакии, это третья победа подряд

Сборная Швеции праздновала победу над командой Словакии в рамках группового этапа чемпионата мира 2017 года. Это третья победа подряд для шведской команды.

В составе победителей голами отметились Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон, Деннис Эверберг и Вильям Карлссон. За словацкую команду шайбы забросили Томаш Матоушек и Андрей Кудрна.

Сборная России проведёт свой заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с командой США. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. На матче ожидается аншлаг.