Сборная Беларуси выиграла свой 2-й матч на ЧМ-2017, одолев Норвегию

Сборная Беларуси переиграла национальную команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ-2017. Таким образом, белорусы обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона чемпионата мира.

В составе белорусской команды шайбы забросили Евгений Лисовец (дубль), Александр Кулаков и Илья Шинкевич. В составе норвежской команды отличились Даниэль Сёрвик, Александер Райшенберг, Юнас Холёс.

Сборная России проведёт свой заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с командой США. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.