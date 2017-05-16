Сборная Беларуси выиграла свой 2-й матч на ЧМ-2017, одолев Норвегию

Сборная Беларуси переиграла национальную команду Норвегии в матче группового этапа ЧМ-2017. Таким образом, белорусы обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона чемпионата мира.
В составе белорусской команды шайбы забросили Евгений Лисовец (дубль), Александр Кулаков и Илья Шинкевич. В составе норвежской команды отличились Даниэль Сёрвик, Александер Райшенберг, Юнас Холёс.
Сборная России проведёт свой заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с командой США. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.
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