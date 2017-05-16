Раст и Шульц не доиграли матч с «Оттавой» из-за травм

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст и защитник Джастин Шульц не смогли доиграть второй матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0,1-1) из-за травм.

Раст получил повреждение на шестой минуте первого периода матча после хита защитника «Оттавы» Диона Фанёфа. Раст провёл на льду 1 минуту 43 секунды и после удара отправился в раздевалку.

Шульц получил удар от нападающего «Оттавы» Майка Хоффмана, после чего также не смог продолжить матч. Он сыграл 3 минуты 40 секунд.