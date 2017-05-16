Михайлов: Киселевич владеет броском и цепко играет в защите, его сложно обыграть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил шансы сборной России в последнем матче группового турнира чемпионата мира с командой США, а также рассказал о своих впечатлениях от игры защитника Богдана Киселевича, который забросил две победные шайбы в трёх последних играх и является одним из лидеров команды по показателю полезности («+7).

«Впечатления от игры сборной России на чемпионате мира у меня самые приятные и положительные. В некоторых играх мы слабо начинали третий период. Но в целом у нас хорошая игра, хороший настрой и самоотдача. Сборная играет результативно. Сможет ли сегодня сборная России обыграть США? Она не может, она обыграет!

Киселевич очень цепко играет в обороне, хорошо подключается к атаке. Это была видно ещё по сезону в ЦСКА. Его сложно обыграть, он владеет броском», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.