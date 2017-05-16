Сборная России прибыла на игру с командой США, на матче ожидают аншлаг

16 мая — заключительный день группового этапа чемпионата мира. Действующие бронзовые призёры россияне разгромили итальянцев, словаков, латвийцев, а также обыграли шведов, немцев и датчан. Команде Олега Знарка, потерявшей на групповом этапе ЧМ-2017 одно очко, предстоит сыграть за первое место в группе А с командой США.
«Чемпионат» следил за прибытием национальной команды России на заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с американцами и предлагает вниманию читателей видео.
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На матче ожидается аншлаг. «Чемпионат» зафиксировал очереди у входа и предлагает читателям видео.
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Сборная России сразится с США за первое место в группе на ЧМ-2017! LIVE
Сборная России завершит групповой этап ЧМ-2017 матчем с США. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.