Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2017 с США за победу в группе

Сборная России определилась с составом на заключительный матч группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой США. Этот матч определит победителя группы А. Ранее россияне разгромили итальянцев, словаков, латвийцев, а также обыграли шведов, немцев и датчан.
Сборная России прибыла на игру с командой США, на матче ожидают аншлаг
Состав российской команды выглядит следующим образом:
Василевский (Сорокин);
Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;
Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;
Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;
Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
Сборная России сразится с США за первое место в группе на ЧМ-2017! LIVE
Сборная России завершит групповой этап ЧМ-2017 матчем с США. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.