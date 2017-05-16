Ближняк: мне симпатичен российский хоккей, финал Россия – Канада вероятен

Нападающий сборной Словакии Марио Ближняк прокомментировал поражение от шведов (2:4) в матче чемпионата мира.



«Мы понимали, что играем с одной из сильнейших команд чемпионата мира. Дважды сокращали разрыв, лучше выглядели в атаке, чем ранее. На мой взгляд, эта игра получилась для Словакии лучшей на турнире. Но мы не будем играть в плей-офф, так что счастливыми нас не назовёшь. Конечно, задачу мы не выполнили. Очень слабо начали турнир, это не позволило Словакии рассчитывать на многое.

Есть ли у России шансы на чемпионства? Я думаю, что это сильнейшая команда на чемпионате мира. У неё много классных исполнителей, мы ощутили это на себе. Финал Россия – Канада вполне вероятен. Мне симпатичен российский хоккей, ваша сборная показывает классную игру. Всегда приятно смотреть на игру сборной России и учиться чему-то новому», — сказал Ближняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.