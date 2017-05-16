Морозов: в середине июня решим вопрос о включении фарм-клуба «Куньлуня» в МХЛ

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поделился информацией о включении фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар» в лигу.

«Они прислали нам заявку и разрешение их федерации на участие в нашем чемпионате. Где-то в середине июня мы будем проводить заседание правления нашей лиги, и там мы будем утверждать состав участников. И на этом заседании всё будет решаться. Бумаги от клуба все получены, финансовые гарантии от главной команды „Куньлунь“ тоже получены. Сейчас они определяются с дворцом, где будут выступать. И мы тоже должны будем проинспектировать этот дворец и всю инфраструктуру», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.