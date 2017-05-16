На матче Россия — США на ЧМ-2017 присутствует 18 756 зрителей

Встреча сборной России и США на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года собрала 18 756 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне. Всего же стадион вмещает 18 500 зрителей.

На данный момент идёт третий период. Россияне проигрывают со счётом 3:4. Голами в составе нашей команды отметились Никита Гусев, оформивший дубль, и Антон Белов. Идёт третий период матча.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — США.