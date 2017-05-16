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Сборная России проиграла США на ЧМ-2017 и заняла второе место в группе

16 мая 2017, вторник. 19:28. Хоккей

Сборная России потерпела поражение от США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:5.

После двух периодов счёт был равный — 3:3. Россияне трижды выходили вперёд, но американцы каждый раз отыгрывались. Авторами голов в нашей команде стали Никита Гусев, оформивший дубль, и Антон Белов. У США дважды отличился Кевин Хейз, ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин.

В третьей двадцатиминутке Андрес Ли реализовал большинство, американцы смогли довести матч до победы. Окончательный счёт установил Брок Нельсон.

Сборная России потерпела первое поражение на предварительном этапе и заняла второе место в группе А, набрав 17 очков. США вышли на первое место, набрав 18 баллов.

Сборная России проиграла США на ЧМ-2017! LIVE
Главный матч на групповом этапе для сборных России и США. Судьба первого места в группе А – в нашей онлайн трансляции.
ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Россия
3 : 5 1:0, 2:3, 0:2
США
1:0 – Гусев (Киселевич) – 12:29 (5x5), 1:1 – Хейз (Нельсон, Келлер) – 21:00 (5x4), 2:1 – Белов (Плотников, Андронов) – 27:33 (5x5), 2:2 – Ларкин (Нельсон) – 32:18 (5x5), 3:2 – Гусев (Шипачёв, Дадонов) – 36:15 (5x4), 3:3 – Хейз (Годро, Бьюгстад) – 37:43 (5x5), 3:4 – Ли (Годро, Айкел) – 52:57 (5x4), 3:5 – Нельсон (Ларкин) – 59:38 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
16 мая 2017, вторник
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