Сборная России проиграла США на ЧМ-2017 и заняла второе место в группе

Сборная России потерпела поражение от США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:5.

После двух периодов счёт был равный — 3:3. Россияне трижды выходили вперёд, но американцы каждый раз отыгрывались. Авторами голов в нашей команде стали Никита Гусев, оформивший дубль, и Антон Белов. У США дважды отличился Кевин Хейз, ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин.

В третьей двадцатиминутке Андрес Ли реализовал большинство, американцы смогли довести матч до победы. Окончательный счёт установил Брок Нельсон.

Сборная России потерпела первое поражение на предварительном этапе и заняла второе место в группе А, набрав 17 очков. США вышли на первое место, набрав 18 баллов.