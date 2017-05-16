Антипин и Ларкин признаны лучшими игроками матча Россия — США на ЧМ-2017

Защитник сборной России Виктор Антипин и нападающий сборной США Дилан Ларкин признаны лучшими игроками заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года Россия — США. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу американцев.
Виктор Антипин провёл на площадке 17 минут 28 секунд и не отметился результативными действиями, закончив матч с нулевым показателем полезности.
Дилан Ларкин забросил шайбу и сделал голевую передачу, завершив встречу с показателем полезности "+2". Он провёл на льду 21 минуту 13 секунд.
Благодаря победе сборная США заняла первое место в группе А, россияне завершили предварительный этап на втором месте.
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