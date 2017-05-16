Р. Ротенберг: если придётся ехать в Париж, в плане переезда всё продумано

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от последнего для сборной России матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой США (3:5).

«Пока ещё неизвестно, сыграет ли сборная в Париже. Давайте посмотрим следующую игру. В плане условий переезда у нас всё продумано. Об эмоциях от игры пока не стоит говорить. Надо думать о следующей игре. Нам есть над чем работать и в чём прогрессировать. Готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.