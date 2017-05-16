Андронов: в конце матча с США не хватило сил, много отдали в первом периоде

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал поражение от сборной США на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5), которое не позволило нашей команде занять первое место в группе А.

«В четвертьфинале в любом случае будет непросто. Те же чехи – мастеровитая и обученная команда. Посмотрим, на кого попадём. Для нас нет никаких проблем в том, чтобы ехать в Париж. Куда надо будет, туда и поедем. В конце не хватило сил, так как в первом периоде много отдали, постоянно играли в меньшинстве. Сейчас нет никакого смысла предъявлять претензии к работе арбитров. Для комментирования их работы есть другие люди», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.